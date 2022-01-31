Джокович обратился к теннисисту Медведеву после его поражения в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после его поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Хочу обратиться к Даниилу. Ты дал адский бой сегодня. Я знаю, что в будущем ты выиграешь еще много турниров Большого шлема», — написал Джокович в Twitter.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.