Стало известно, сколько Медведев заработал после поражения в финале Australian Open

Стали известны призовые по итогам Открытого чемпионата Австралии 2022 года. В финале турнира россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Призовой фонд турнира составил $32,5 млн. 25-летний россиянин заработал $1,149. Надаль получил $2,98 млн.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Даниил Медведев высказался о болельщиках после поражения от Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.