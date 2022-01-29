Стала известна дата вылета российских фигуристов на ОИ-2022 в Пекине

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина назвала дату вылета отечественных спортсменов на Олимпийские игры в Пекине.

«Все в порядке. 1 февраля вся команда вылетает из Красноярска на Олимпиаду в Пекин», — заявила Ермолина в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

25 января стало известно, что в составе сборной России по фигурному катанию было произведено одно изменение — Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому отправиться вместе с командой в Пекин не сможет. Его заменил первый запасной — Евгений Семененко.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус у себя и хореографа Даниила Глейхенгауза.