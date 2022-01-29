Болельщики «Динамо» решили бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID

Фанаты московского «Динамо» приняли решение бойкотировать матчи из-за принятия закона о Fan ID. Об этом сообщает официальный сайт «Династии».

По мнению болельщиков, меры контроля над болельщиками являются избыточными.

«Объединения болельщиков «Динамо» против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой!

Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией РФ», – говорится в заявлении фанатов.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался на тему введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.