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Зарема Салихова рассказала, как массажист Кокорина усугублял его травмы

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РИА Новости

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, в эфире «Матч ТВ» рассказала о работе личного массажиста Александра Кокорина Сергея Колесникова во время выступления форварда в московском клубе.

«Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты все выплачивал, а он был на бюджете «Спартака». Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы», — сказала Салихова.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

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Футбол. Чемпионат России
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