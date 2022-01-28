Кафельников назвал фаворита в финале Australian Open между Медведевым и Надалем

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, кого считает фаворитом в финальном матче Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Слова Кафельникова передает «Чемпионат».

«К сожалению, не удалось посмотреть матч — только прилетел. Но знаю результат. Первые два сета было тяжело, а затем нормально. Медведев — молодец. Хороший результат. Я много раз говорил, что именно он был фаворитом полуфинала с Циципасом. Да и в финале с Надалем Даня тоже фаворит», — заявил Кафельников.

Напомним, в полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса. Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Медведев оскорбил судью во время матча против Стефаноса Циципаса.