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Экс-тренер «Динамо» оценил вероятность остановки чемпионата России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил вероятность того, что Российская премьер-лига (РПЛ) будет приостановлена из-за большого количества заражений коронавирусной инфекцией, передает «РБ-Спорт».

«Приостановят ли наш чемпионат, если будет большое количество зараженных? Есть организации, которые проводят соревнования, им решать этот вопрос. Если будет большое количество зараженных игроков, то, наверное, РПЛ приостановят», — заявил Силкин.

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, имея в активе 38 баллов. На два очка от команды отстает московское «Динамо». Тройку лидеров замкнул «Сочи», набравший 31 очко.

Чемпионат России возобновится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела объяснил свои слова о том, что клуб сокрыл информацию про его заболевание COVID-19. Напомним, ранее уругваец заявил, что из-за действий бело-голубых не смог попасть в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 против Парагвая и Венесуэлы.

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Футбол. Чемпионат России
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