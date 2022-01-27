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Андронов о презентации Языджи в ЦСКА: меня это взбесило, надо понимать, какой в России фон

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Daniel Cole/AP

Комментатор Алексей Андронов на Youtube-канале «Рейтинг Букмекеров» прокомментировал скандальное представление турецкого футболиста Юсуфа Языджи в московском ЦСКА.

«Меня это не обидело, меня это взбесило. Глупость соединяется с отсутствием чувства достоинства. В 90-е это бы воспринялось нормально, все бы хихикали. Но сейчас надо понимать, какой в России фон. Россия встала с колен, скрепы, все дела. И тут появляются Наташи из 90-х. И потом Светлана Журова… это вообще сумасшедший дом. Говорит, что ее в Турции тоже называли Наташей. Так значит, она выглядела, как Наташа», — сказал Андронов.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал презентацию Языджи.

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