Карпин: у нас люди не знают, где купить билет, — а им говорят про Fan ID

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» высказался о принятом в Госдуме законе о введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской премьер-лиге.

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, что болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне — это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID. Это как минимум неудобно», — сказал Карпин.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться», — заявил Боярский.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский критично высказался о внедрении Fan ID.