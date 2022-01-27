Гендиректор «Аталанты» рассказал о будущем Миранчука в клубе

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. Его слова передает Calciomercato.it.

«Замена для Гозенса? Всегда могут быть возможности, но у нас уже есть подстраховка на эту позицию. Миранчук остается», — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Лацио». Кроме того, неоднократно появлялась информация о том, что российский хавбек может продолжить карьеру в «Дженоа». Речь шла преимущественно об аренде до конца сезона с правом выкупа.

В текущем сезоне 26-летний россиянин выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.