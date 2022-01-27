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Медведев рассказал о восстановлении к полуфиналу Australian Open

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Reuters

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о важности восстановления к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты. В полуфинале Australian Open россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Медведев стал первым на этом турнире, кому удалось отыграться с 0:2 по сетам. Отметим, что россиянин сделал это уже второй раз в карьере.

«Посмотрим. Если смотреть на лучших, то им это удавалось. Не знаю как, но им это удавалось. И если я хочу быть частью этой группы – хотя пока и сильно от них отстаю, – я должен как можно лучше восстановиться и быть готовым к Стефаносу. Потому что он отличный игрок, и для победы нужно показывать максимум», — заявил Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В другой полуфинальной встрече сойдутся Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Даниила Медведева над канадцем Оже-Альяссимой в четвертьфинале Australian Open.

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