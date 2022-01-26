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Американский журналист: не стала ли бригада, питаемая Овечкиным, слишком предсказуемой?

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Журналист Тарик Эль-Башир высказался о проблемах «Вашингтон Кэпиталз» с реализацией большинства в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Его слова передает The Athletic.

«Травмы и отсутствие из-за COVID-протокола не являются единственной причиной проблем для бригады. Это не так. Возникает вопрос, не стала ли бригада, питаемая Овечкиным, слишком статичной и предсказуемой и, следовательно, непродуктивной. Тренерский штаб всегда, казалось, не хотел ломать это звено — и на то были веские причины», — написал журналист.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Ранее обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган заявил, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки становится самой важной сюжетной линией вокруг «Вашингтон Кэпиталз».

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Хоккей. НХЛ
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