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«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

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twitter.com/ACFFiorentinaEN

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину». Об этом сообщает Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб ищет варианты расставания с российским футболистом. Сообщается, самым вероятным вариантом является расторжение соглашения с Кокориным.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко порассуждал о будущем Александра Кокорина и оценил вручение ему награды «позорище».

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Футбол. Чемпионат Италии
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