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Кафельников считает, что Медведев выиграет Australian Open

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РИА

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев станет чемпионом Australian Open. Его слова передает «Матч ТВ».

Медведев в четвертьфинале обыграл канадца Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

«Камбэк шикарный, все российские поклонники тенниса очень довольны, матч получился эпическим, зрелищным. Держали напряжение от первой до последней минуты, за это мы и любим наш теннис. Фаворит в полуфинале — Медведев однозначно. Я думаю, сейчас он заберет титул Australian Open, — заявил Кафельников.

Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты. В полуфинале Australian Open россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В другой полуфинальной встрече сойдутся Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.

Ранее советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open, в котором Медведев встретится с Циципасом.

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