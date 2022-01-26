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Медведев назвал тупицей оператора во время матча Australian Open

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Darrian Traynor/Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев, который в эти минуты проводит свой четвертьфинальный матч на Australian Open против Феликса Оже-Альяссима, выругался на одного из операторов за то, что тот перед его приемом показывал крупным планом канадского оппонента. Видео возмущающегося Медведева появилось в Twitter Tennisgifsmedia.

«Как можно быть таким тупицей, а? Идиот», — сказал Медведев.

На данный момент идет пятый сет. Счет после четырех партий 2:2. В третьем сете матч между соперниками был прерван из-за дождя, также как и другая четвертьфинальная встреча между Янником Синнером и Стефаносом Циципасом.

Медведев является единственным оставшимся представителем России на турнире. На более ранних стадиях выбыли Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Победитель пары Медведев — Оже-Альяссим сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В другой полуфинальной встрече сойдутся Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.

Ранее журналист австралийского Fox Sports Алекс Конрад назвал Медведева антигероем мирового тенниса.

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