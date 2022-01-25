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Экс-игрок «Торпедо»: допинг проводился по серым схемам, это шло от руководства

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Бывший нападающий московского «Торпедо» Владимир Обухов, который отбыл дисквалификацию за допинг, рассказал о том, как в клубе игроков пичкали большим количеством лекарств.

«В том, что по бухгалтерии допинг проводился по каким-то серым схемам, я не сомневаюсь. Мы бы могли в 2013-м это всколыхнуть, расследовать. Не думаю, что доктор там такой инициативный, решил кольнуть всей команде. По-любому это шло от руководства. Закупку медикаментов же должны проводить официально, на них кто-то должен дать добро, это с чьих-то указаний — возможно, Тукманова, возможно кого-то еще. Условно — «делай что хочешь, лишь бы команда не вылетела, а бабки я тебе дам», — передает слова Обухова Sport24.

19 июля 2021 Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о дисквалификации 29-летнего российского нападающего за нарушение антидопинговых правил на полгода. Во время выступления за московское «Торпедо» в 2013 году Обухов сдал положительный допинг-тест. В его организме был обнаружен метандиенон. Дисквалификация футболиста завершилась 2 декабря 2021 года.

В декабре 2021 года Обухов стал игроком «Оренбурга» из Футбольной национальной лиги.

Ранее Обухов вспомнил совместные тренировки с Дзюбой и рассказал, из-за чего раньше Артем мог «напихать» игрокам.

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