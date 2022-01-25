Футболист пожаловался на суровое отношение поляков к украинцам

Украинский футболист Олег Маик рассказал о своей карьере в чемпионате Польши и о суровом отношении местных к украинским игрокам.

«Больше всего удивило отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в «Дрвенце», когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: «Мы не очень тобой довольны». Это очень комично смотрелось», — передает слова Маика FanDay.

Маик является воспитанником футбольного клуба «Львов», за который дебютировал в 2011 году в чемпионате Украины. В том же году он перебрался в киевское «Динамо», но за пять лет нахождения в клубе так и не провел за основной состав ни одного официального матча. Последним клубом Маика является «Минай» из чемпионата Украины.

Игрок прошел через юношеские и молодежные сборные Украины, но за первую сборную ему сыграть так и не удалось. Маик завершил профессиональную карьеру и сейчас работает тренером в академии «Руха».

Ранее экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский заявил, что Россия хочет уничтожить его страну.

«Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну», — отметил Сосновский.