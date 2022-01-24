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Генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему Овечкин так полезен для команды

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Официальный сайт НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского форварда команды Александра Овечкина.

«Самый большой шаг вперед Ови сделал в организации атакующей игры команды. Он отдает больше передач, чаще использует ложный замах, после чего адресует шайбу партнеру, находящемуся без опеки. В зоне соперника он играет в максимально умный хоккей, который я когда-либо видел в его исполнении», — передает слова Маклеллана The Hockey News.

23 января россиянин оформил дубль в ворота «Оттавы» и единолично возглавил бомбардирскую гонку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Теперь на его счету 29 заброшенных шайб и голевых передач. По состоянию на 24 января лидирует в списке бомбардиров нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (59 очков).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Ранее бывший наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отсутствие Александра Овечкина и Евгения Малкина на предстоящей Олимпиаде.

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Хоккей. НХЛ
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