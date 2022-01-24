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В сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали случай заражения COVID-19

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен сдал положительный тест на COVID-19

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РИА Новости

Тренер национальной сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус за несколько дней до отправления олимпийской команды в Пекин. Об этом сообщает NRK с ссылкой на Норвежскую лыжную ассоциацию.

По данным источника команда изолировалась в одном из отелей Италии. Тесты других участников норвежской сборной оказались отрицательными. Сейчас команда проводит там свой предолимпийский сбор. Вылет лыжников в Пекин запланирован на 27 января.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. В соревнованиях по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов медалей: спринт классическим и свободным стилем, скиатлон, масс-старт свободным стилем, эстафета и командный спринт классическим стилем.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о том, что мешает российскому лыжнику Денису Спицову финишировать гораздо выше.

«Когда слышу Дениса Спицова, хочется треснуть ему по носу. За то, что он постоянно говорит, что кто-то будет зажигать, а он будет рядом», — заявила Вяльбе.

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