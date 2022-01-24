Экс-президент «Локомотива» Геркус назвал логичным бойкот фанатов «Спартака» из-за Fan ID

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID. Его слова приводит РИА «Новости».

«Заявленный бойкот логичен исходя из динамики развития ситуации. Закон принимали, не прислушиваясь к фанатским группам. Теперь, после того, как он принят, они протестуют против его применения, бойкотируя матчи.

В их картине мира это правильная и чуть ли не единственная допустимая реакция. Теперь ждем ответа спортивных властей, их слов и действий», — сказал Геркус.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID.