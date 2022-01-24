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Журова считает, что фанаты «Спартака» поспешили с решением о бойкоте игр из-за Fan ID

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение фанатов «Спартака» о бойкоте футбольных матчей из-за закона о Fan ID.

По ее словам, болельщики красно-белых поступили необдуманно, сделав подобное заявление.

«Бойкот — не самый лучший вариант. Они поторопились. Я не знаю, как болельщики будут себя вести дальше. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза.

Я уверена, что процедура оформления паспорта болельщика будет совершенна простая. Все данные у многих давно есть на «Госуслугах». Я тоже сомневаюсь, что есть люди, которые хотят ходить на футбол и не имеют там аккаунта», — приводит слова Журовой «СЭ».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее фанаты воронежского «Факела» отказались от посещения стадионов из-за Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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