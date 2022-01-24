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Родственники девушки Роналду раскритиковали ее: самая злая женщина

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@cristiano/instagram.com

Родственники Джорджины Родригес обвинили ее в безразличии к своим родственникам после начала отношений с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Слова родственников передает The Sun.

«Она звонила лишь один или два раза с тех пор, как я узнал, что она встречается с Криштиану. Я отвечал за обеспечение Джорджины и ее сестры, покупал им одежду, платил за электричество и воду. Я написал на Facebook Криштиану: «Самая злая женщина на твоей стороне и если хочешь знать, свяжись со мной, я расскажу тебе», — сказал дядя Джорджины Иисус.

Также свое недовольство поведением Джорджины высказала ее тетя Лидия.

«Она перестала звонить дяде и бабушке в день родов. Мы пытались дозвониться, и оказалось, что она сменила номер. Теперь все узнают, какая она бессовестная», — сказала Лидия.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее Джорджина рассказала о совместной жизни с Роналду.

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Футбол. Чемпионат Англии
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