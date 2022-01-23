Овечкин о шайбе Бэкстрема: я называю это «секси-голом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шайбу своего одноклубника Никласа Бэкстрема, которую он забросил в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз» (3:2 ОТ).

«Да. Знаете, я называю такие голы «секси-голами»», — сказал Овечкин в послематчевом интервью канала NBCS Washington.

Сегодня россиянин оформил дубль. В одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит назвал Овечкина величайшим снайпером в истории.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу своего одноклубника Никласа Бэкстрема в овертайме матча с «Оттавой» (3:2 ОТ). «Это был достаточно мощный гол для победной шайбы в овертайме?» — спросил у россиянина в послематчевом интервью журналист канала NBCS Washington Эл Коукен. «Да. Знаете, я называю такие голы «секси-голами»», — ответил Овечкин.