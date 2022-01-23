Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гинцбург: испытания назальной вакцины «Спутник» начнутся в начале... 10:27
Врач указал на угрозу «двойного холестерина» в привычном... 10:15
В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции диверсантами ВСУ 10:07
Главный тренер «Оттавы» объяснил свои слова о том, что Овечкин не будет... 09:56
Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе» 09:50
Гинцбург оценил вероятность окончания пандемии с «омикрон»-штаммом 09:49
В США перечислили «сумасшедшие причуды» российского Су-34 09:47
Нганну победил Гана и защитил титул чемпиона UFC 09:39
Мураев нашел объяснение заявлению Великобритании о его связи с Россией 09:31
Нурмагомедов победил Стаманна на турнире UFC 270 09:28
Бесплатная ставка 2000 р.

Комментатор Орлов назвал тренера «Рубина» Слуцкого капризным и нервным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов, говоря о неудовлетворительных результатах «Рубина» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, подверг критике главного тренера казанской команды. Слова Орлова передает «Спорт-Экспресс».

«Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание», — сказал Орлов.

Слуцкий возглавил клуб из Татарстана в декабре 2019 года. В этом сезоне казанцы выступают нестабильно. «Рубин» не выигрывает в чемпионате России три встречи подряд. После 18 туров команда располагается на десятой строчке, находясь от зоны стыковых матчей в трех очках.

В ближайшем матче чемпионата России казанцы сразятся на выезде с петербургским «Зенитом».

Ранее Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, раскритиковал Леонида Слуцкого, назвав его распиаренным тренером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть