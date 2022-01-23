Комментатор Орлов назвал тренера «Рубина» Слуцкого капризным и нервным

Спортивный комментатор Геннадий Орлов, говоря о неудовлетворительных результатах «Рубина» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, подверг критике главного тренера казанской команды. Слова Орлова передает «Спорт-Экспресс».

«Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание», — сказал Орлов.

Слуцкий возглавил клуб из Татарстана в декабре 2019 года. В этом сезоне казанцы выступают нестабильно. «Рубин» не выигрывает в чемпионате России три встречи подряд. После 18 туров команда располагается на десятой строчке, находясь от зоны стыковых матчей в трех очках.

В ближайшем матче чемпионата России казанцы сразятся на выезде с петербургским «Зенитом».

Ранее Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, раскритиковал Леонида Слуцкого, назвав его распиаренным тренером.