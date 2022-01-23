Панарин после матче с «Аризоной»: у кого-нибудь есть водка?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Аризоны Койотс» (7:3) обратился к журналистам в шуточной форме. Его слова передает журналист Винсе Меркоглиано в Twitter.

«У кого-нибудь есть водка?» – с улыбкой спросил Панарин.

Напомним, в составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (хет-трик), Джейкоб Труба (дубль), Артемий Панарин и Жюльен Готье. За «Аризону» отличились Лиам О'Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.

Таким образом, после 42 сыгранных матчей «Рейнджерс» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 58 очков. «Аризона» замыкает таблицу Западной конференции, набрав 24 балла за 40 матчей.

Ранее шайба Кирилла Капризова позволила «Миннесоте» одержать победу над «Чикаго».