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Игрок «Динамо» рассказал, как ради москвичей отказал испанскому клубу

Сазонов заявил, что деньги не были главным критерием выбора между «Динамо» и «Эспаньолом»

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РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал, почему выбрал московскую команду, а не клуб из чемпионата Испании.

«Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Но когда пришло время окончательно определяться, я выбирал между двух вариантов — «Динамо» и «Эспаньол». Я увидел, что действительно интересен клубу. «Динамо» подкупило тем, что сразу взяло меня на сборы. «Эспаньол» предлагал больше, чем «Динамо». Но сейчас самое главное в моей карьере — это развитие», — передает слова Сазонова «Матч ТВ».

Сазонов является воспитанником школы «Зенита», в которую попал в шесть лет вместе со своим братом. В мае 2021 года он впервые сыграл за основную команду петербуржцев. Этот матч так и остался для него единственным в сине-бело-голубой форме. Летом того же года он поехал на сборы с московским «Динамо», сыграл несколько контрольных матчей и подписал контракт на три года. В октябре в матче против «Спартака» Сазонов впервые вышел на поле в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что бывшего румынского полузащитника московского «Динамо» Георге Флореску сотрудник российского банка обокрал на сумму 60 €тыс.

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