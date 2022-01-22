Медведев разгромил ван де Зандсхулпа на Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче третьего круга российский спортсмен переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча, которая продолжалась 1 час 56 минут, завершилась уверенной победой второй ракетки мира в трех сетах с результатом 6:4, 6:4, 6:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

На турнире в мужском одиночном разряде продолжает выступление Андрей Рублев, который 22 января сразится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. Два других российских спортсмена — Карен Хачанов и Аслан Карацев — не смогли преодолеть третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Хачанов уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а Карацев в поединке, который длился четыре с половиной часа, проиграл французу Адриану Маннарино.

Ранее сообщалось, что бывшая теннисистка Ольга Морозова поделилась мнением о Данииле Медведеве.