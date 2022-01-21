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Два российских теннисиста закончили выступление на Australian Open

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Global Look Press

Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев закончили выступление после третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Сегодня теннисисты проводили матчи и уступили своим соперникам. Хачанов не сумел переиграть экс-первую ракетку мира Рафаэля Надаля 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. В 2021 году он доходил до четвертьфинала австралийского турнира. На данный момент Хачанов располагается на 30-й строчке рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).

Еще один представитель России — Аслан Карацев — проиграл французскому спортсмену Адриану Маннарино 7:6, 6:7, 7:5, 6:4. Матч продолжался 4 часа 38 минут. В середине января россиянин стал победителем турнира ATP в Сиднее, в финале одолев Энди Маррея. Этот трофей ATP стал для 28-летнего Карацева третьим в карьере.

Теперь борьбу в турнире продолжат два россиянина — Андрей Рублев и Даниил Медведев. Первый сыграет свой матч 22 января против Марина Чилича. Недавно хорватский теннисист уступил Даниилу Медведеву в финальном матче Кубка Дэвиса.

Медведев проведет свою встречу также 22 января и сразится с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев назвал имя российского теннисиста, который может победить в Australian Open.

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