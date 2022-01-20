ФФККР объявила состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и Диана Дэвис – Глеб Смолкин, в соревнованиях спортивных пар от России на Игры отправятся Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова будут представлять нашу страну в женском одиночном катании, а у мужчин выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис опубликовала пост о предстоящей Олимпиаде.