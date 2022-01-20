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ФФККР объявила состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

В танцах на льду выступят Виктория СиницинаНикита Кацалапов, Александра СтепановаИван Букин и Диана Дэвис – Глеб Смолкин, в соревнованиях спортивных пар от России на Игры отправятся Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Евгения ТарасоваВладимир Морозов и Александра БойковаДмитрий Козловский.

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова будут представлять нашу страну в женском одиночном катании, а у мужчин выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис опубликовала пост о предстоящей Олимпиаде.

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