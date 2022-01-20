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Галицкий развеял миф о влиянии на решения тренеров «Краснодара» по составу

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что не влияет на выбор состава на матчи своего клуба.

Функционер заявил, что спекуляции на данную тему превратились в миф, с которым он не намерен бороться.

«Коммуникация с Фарке? Когда тренер приходил, мы помогали ему. С Гончаренко не было лишнего общения. Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней.

Если президент прилетает на тренировки — это хорошо для болельщиков. Президент живет клубом. А то, как я буду общаться с Фарке… Я знаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живет», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».

После 18 туров «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов потерпел первое поражение на посту тренера «Ференцвароша».

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