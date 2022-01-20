Галицкий развеял миф о влиянии на решения тренеров «Краснодара» по составу

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что не влияет на выбор состава на матчи своего клуба.

Функционер заявил, что спекуляции на данную тему превратились в миф, с которым он не намерен бороться.

«Коммуникация с Фарке? Когда тренер приходил, мы помогали ему. С Гончаренко не было лишнего общения. Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней.

Если президент прилетает на тренировки — это хорошо для болельщиков. Президент живет клубом. А то, как я буду общаться с Фарке… Я знаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живет», — приводит слова Галицкого «Матч ТВ».

После 18 туров «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов потерпел первое поражение на посту тренера «Ференцвароша».