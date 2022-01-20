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У двух игроков «Зенита» обнаружили коронавирус

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@zenit_spb/instagram.com

Два футболиста петербургского «Зенита» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, ими стали защитники Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. Оба игрока не принимали участия в товарищеском матче против «Эмирейтс», который состоялся на тренировочном сборе в Дубае 19 января.

Напомним, что первая игра в 2022 году для сине-бело-голубых закончилась крупной победой со счетом 3:0.

После 18 туров «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 38 очков. Ближайшим преследователем команды Семака является московское «Динамо», которое ушло на зимнюю паузу с 26 баллами.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением на счет будущего главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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