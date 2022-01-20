«Скандал»: турецкие СМИ обсуждают нашумевшую презентацию Языджи в ЦСКА

Турецкий журналист Onedio Онедио Уеси в своей статье высказался о нашумевшей презентации Юсуфа Языджи в ЦСКА.

«Скандал! Объявив о переходе Языджи и упомянув «Наташ»», ЦСКА оказался в центре внимания. Публикация московского клуба вызвала бурную реакцию в России. Фраза «Здесь много Наташ» привела фанатов в ярость», — написал в статье журналист Уеси.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на скандальную презентацию Юсуфа Языджи.