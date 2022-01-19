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Стало известно, где может продолжить карьеру украинский тренер Шевченко

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Reuters

Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко может продолжить карьеру в киевском «Динамо». Об этом рассказал журналист Сергей Болотников на YouTube-канале «ТаТоТаке».

«Еще до «Дженоа» рассматривали такой вариант, но тогда было рановато. Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант», — сказал Болотников.

15 января украинский специалист был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Временно его должность будет занимать Абдулай Конко.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки уволенному из «Дженоа» Андрею Шевченко и призвал его вернуться на Украину.

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Футбол. Чемпионат Украины
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