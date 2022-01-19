Боец Исмаилов отреагировал на резонансный инцидент с дагестанцем в московском автобусе

Боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов отреагировал на инцидент в московском автобусе.

Напомним, уроженец Дагестана угрожал пассажирам.

«Нет плохих наций, есть плохие люди. В конфликте зачастую виноваты оба. Для кого-то прав тот гражданин, для кого-то прав другой гражданин. Но при чем здесь национальность?» — написал Исмаилов в Instagram.

Ранее инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, поведение уроженца Дагестана «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся на его малой родине этическому кодексу поведения, характеризующегося в том числе уважительным отношением к старшим (молодой человек нагрубил пожилому водителю автобуса). Меликов добавил, что нарушитель должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также уроженцам Дагестана, «от лица которых он пытался выступить».