Чешский экс-игрок «Спартака»: Карпин — тренер-умница

Бывший защитник «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач поделился мнением о сборной России по футболу, передает «РБ Спорт».

«В России сейчас очень много молодых игроков. В этом плане в вашей сборной сделали большой шаг вперед. Карпин — тренер-умница. Если мы будем играть с Россией, нам будет тяжело», — сказал Ковач.

В июле 2021 года было объявлено о назначении Карпина главным тренером сборной России. Под его руководством в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная России уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил его команде выход в стыковые матчи. 24 марта россиянам предстоит встретиться со сборной Польши. Победитель этого противостояния поспорит за путевку на мундиаль с Чехией или Швецией.

Ранее Карпин рассказал о разговоре с одним из футболистов после отборочного матча к чемпионату мира по футболу против Хорватии (0:1).