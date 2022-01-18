Губерниев обвинил Тюкавина в нежелании покидать зону комфорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина подписать пожизненный контракт с клубом.

По его словам, воспитанник бело-голубых не хочет покидать зону комфорта.

«Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие. Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например. Уж не говорю про Аршавина и других.

Конечно, Тюкавин сидел бы на жопе в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему еще платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», — приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее нападающий московского «Динамо» и молодежной сборной России Константин Тюкавин рассказал о том, что мог переехать в европейский чемпионат.