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СЭ: регулярный чемпионат КХЛ не будет доигран

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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет доигран. Об этом сообщает журналист «СЭ» Артур Хайруллин.

По его информации, розыгрыш плей-офф начнут те команды, который занимают места с первого по восьмое в турнирной таблице обеих конференций на момент приостановки турнира.

«Никакого плей-ин не будет. По моей информации, самый вероятный вариант развития событий – доигрывать регулярку КХЛ не будут. Те восьмерки, которые есть сейчас, и начнут плей-офф при таком посеве.

За такой вариант выступает ЦСКА, а это, сами понимаете, сейчас значит много. Против – «Автомобилист», но что мешало клубу из Екатеринбурга раньше решить свои проблемы?

Команды, которые набрали больше всего очков по итогам 45 первых матчей, образуют восьмерки сильнейших в каждой конференции. В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми» – написал Хайруллин.

Ранее советник главного тренера сборной России Валерий Каменский назвал цель национальной команды на Олимпиаду

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Хоккей. КХЛ
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