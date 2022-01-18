Экс-фигуристка Попова высказалась о хейте в адрес Щербаковой

Чемпионка Универсиады-2019, ныне тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о хейте, который в последнее время получает действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Она отметила, что все привыкли к чистым прокатам Щербаковой, однако в этом сезоне у нее не получается исполнять программы так же, как в предыдущем.

«Очень сильная травля началась после чемпионата России, потому что очень много поклонников Туктамышевой или личных врагов Щербаковой — с их стороны лилось много ненужных слов на Аню. В этом плане я не знаю, зачем это было сделано», — отметила Попова в эфире радио «Маяк».

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ, установив новый мировой рекорд. Серебряная медаль в активе Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Щербакова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы — 2022, на котором ей удалось завоевать серебряную медаль.