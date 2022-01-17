В «Аталанте» отреагировали на новость о том, что Миранчук уйдет в аренду в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию о том, что клуб договорился с «Дженоа» об аренде российского хавбека Алексея Миранчука, передает «Чемпионат.com».

«На данный момент сделки по Миранчуку с «Дженоа» нет», — сказал Сартори.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации вокруг игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.