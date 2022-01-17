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Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой

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@volochkova_art/Instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова ответила порноактрисе Елене Берковой, вызвавшей ее на бой в рамках промоушена Epic Fighting Championship, передает Blitz.

«Я не считаю нужным опускаться до уровня, извините, порнозвезды. Я зарабатывала трудом своим физическим, а не, извините за мой французский, своим половым органом», — сказала Волочкова.

35-летняя Елена Беркова в 2019 году вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал 42-летний миллиардер Александр Путинцев.

Ранее актер Алексей Панин провел поединок по правилам бокса с Никитой Пресняковым.

Стоит отметить, что между актером и музыкантом произошел конфликт. Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал бои с участием Никиты Джигурды «слабыми», после чего Панин бросил ему вызов.

Результат поединка, который уже состоялся, держится в секрете.

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