Джоковичу могут запретить участвовать в «Ролан Гаррос» без вакцинации

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу могут запретить участвовать в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») без вакцинации, передает ESPN.

Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню рассказала, что в стране планируют требовать у спортсменов сертификат о вакцинации, который они будут обязаны предъявить.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Джокович является действующим победителем «Ролан Гаррос». В решающем матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался о шансах российских теннисисток занять высокие позиции на Открытом чемпионате Австралии. Он заявил, что четвертьфинал уже будет для них успехом.