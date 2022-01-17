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Рудковская назвала двух фигуристок, понравившихся ей на ЧЕ

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РИА «Новости»

Супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram, кто на завершившемся чемпионате Европы по фигурному катанию понравился ей среди девушек в одиночном катании.

«В этот раз очень понравилась короткая программы у Камилы Валиевой, произвольная — у Анны Щербаковой», — ответила Рудковская.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Все три фигуристки являются подопечными Этери Тутберидзе.

Следующим международным турниром для спортсменов станет Олимпиада в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее американский журналист Дэвид Лиз заявил, что Тутберидзе с помощью неформального общения с участниками соревнований, тренерами и судьями влияет на оценки своих подопечных.

«Может, мне и не нравится эта игра, но думаю, что Этери в ней лучшая», — сказал Лиз.

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