Найденную в Самарской области девочку доставили в больницу

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Михаил Жилин заявил, что трехлетнюю девочку, которую разыскивали в Самарской области с вечера понедельника, была доставлена в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

«Луиза была найдена в природной среде местными жителями и оперативно доставлена в центральную районную больницу сотрудниками полиции», — рассказал Жилин.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения ребенка.

Девочка ушла из дома днем 13 апреля в деревне Сухарь. Известно, что она гуляла с двумя старшими сестрами примерно шести и восьми лет, которые оставили ее без присмотра, после чего ребенок не вернулся.

Вечером того же дня была развернута масштабная поисковая операция. К 14 апреля к поискам подключились более 200 человек, включая волонтеров «ЛизаАлерт», полицейских, спасателей МЧС и местных жителей. В деревне организовали штаб с радиосвязью, пунктами картографии и выдачи снаряжения. Следователи осмотрели лес и близлежащие территории. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Ранее пропавшую 30 лет назад девочку-подростка нашли живой.