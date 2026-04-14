Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Найденную в Самарской области девочку доставили в больницу

Shutterstock/FOTODOM

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области Михаил Жилин заявил, что трехлетнюю девочку, которую разыскивали в Самарской области с вечера понедельника, была доставлена в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

«Луиза была найдена в природной среде местными жителями и оперативно доставлена в центральную районную больницу сотрудниками полиции», — рассказал Жилин.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения ребенка.

Девочка ушла из дома днем 13 апреля в деревне Сухарь. Известно, что она гуляла с двумя старшими сестрами примерно шести и восьми лет, которые оставили ее без присмотра, после чего ребенок не вернулся.

Вечером того же дня была развернута масштабная поисковая операция. К 14 апреля к поискам подключились более 200 человек, включая волонтеров «ЛизаАлерт», полицейских, спасателей МЧС и местных жителей. В деревне организовали штаб с радиосвязью, пунктами картографии и выдачи снаряжения. Следователи осмотрели лес и близлежащие территории. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!