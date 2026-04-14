Вратарь сделал дубль в матче ЮФЛ

Вратарь «Волгаря» Ковалев сделал дубль в матче ЮФЛ
Юношеская Футбольная Лига/Wikimedia Commons

Голкипер астраханского «Волгаря» Денис Ковалев оформил дубль в матче Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), сообщает пресс-служба турнира.

В матче второго тура ЮФЛ-3 против футбольной школы Леонида Слуцкого Ковалев сначала пропустил один мяч, после чего был заменен и вышел на поле в качестве полевого игрока, забив два мяча.

Игра завершилась победой «Волгаря» со счетом 2:1.

Юношеская футбольная лига проходит под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В ЮФЛ выступают команды U-15 и U-17, после чего игроки получают шанс проявить себя в Молодежной футбольной лиге (МФЛ).

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборную России по футболу предложили разогнать.

 
