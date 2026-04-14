Бывший мэр Сочи не смог оспорить изъятие многомиллиардного имущества

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Экс-мэр Сочи Копайгородский не смог оспорить изъятие имущества на 1,7 млрд руб.
Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционные жалобы по делу о коррупции, в рамках которого было конфисковано имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, а также других лиц и организаций на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Рассмотрев жалобы, апелляционная инстанция признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Решение оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Рассмотрение антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой против Копайгородского и его приближенных, касалось обращения в доход государства активов на сумму 1,6 млрд рублей, включающих в себя 77 объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В числе конфискованного имущества значатся объекты элитной недвижимости вблизи Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей марки Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, элитные наручные часы иностранных брендов и ювелирные изделия.

Бывший мэр Сочи Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате, а также его подозревают в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее адвокат экс-мэра Сочи просил суд не изымать у его подзащитного коллекцию часов и вин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!