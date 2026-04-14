Бывший мэр Сочи не смог оспорить изъятие многомиллиардного имущества

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционные жалобы по делу о коррупции, в рамках которого было конфисковано имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, а также других лиц и организаций на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Рассмотрев жалобы, апелляционная инстанция признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Решение оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Рассмотрение антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой против Копайгородского и его приближенных, касалось обращения в доход государства активов на сумму 1,6 млрд рублей, включающих в себя 77 объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В числе конфискованного имущества значатся объекты элитной недвижимости вблизи Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей марки Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, элитные наручные часы иностранных брендов и ювелирные изделия.

Бывший мэр Сочи Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате, а также его подозревают в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее адвокат экс-мэра Сочи просил суд не изымать у его подзащитного коллекцию часов и вин.