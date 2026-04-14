В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал загадочный глагол

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Сигнал прозвучал в эфире УВБ-76 14 апреля в 12:46 по московскому времени. Сообщение содержало глагол «Наймотать», а также сочетание непонятных букв и цифр.

Накануне в эфире УВБ-76 прозвучали сразу два загадочных сообщения. Первое содержало слово «люсоштоф». Что оно означает, неизвестно. Вторая шифровка была передана через полтора часа — в этот раз среди букв и цифр отчетливо выделялось слово «ассамблея».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

По данным британского таблоида Express, сообщения радиостанции вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.