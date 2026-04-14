ЕС приостановил денежные транши для Украины

ЕК перенесла на полгода денежный транш в €90 млрд Киеву
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) отложила на второе полугодие 2026 года предоставление Киеву финансирования на сумму €90 млрд . Об этом заявил представитель ЕК Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что на эти выплаты все еще наложено вето Венгрии и Словакии.

1 апреля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила о выделении Киеву дополнительные €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов.

Позднее Еврокомиссия предложила Совету ЕС выделить Киеву €45 млрд в счет блокированного Венгрией и Словакией кредита на €90 млрд. Этот кредит 19 марта Евросоюз не смог утвердить из-за вето Будапешта и Братиславы, причиной которого стала остановка Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

