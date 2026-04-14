Зеленский подписал закон о криминализации антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за антисемитизм, который находился у него более четырех лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.

В октябре 2021 года украинский президент подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму», но только теперь за антисемитизм вводятся конкретные уголовные санкции.

По новым нормам, за разжигание ненависти, оскорбления или дискриминацию по национальному или религиозному признаку можно получить штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. В случае насилия или действий организованной группы грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Верховная рада Украины приняла этот закон еще 15 февраля 2022 года. На подписи у президента документ находился более 4 лет.

Кроме того, во вторник Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что не служившим в армии украинцам запретят поступать на госслужбу.