Скопинцев о Рангнике в «Локомотиве»: кто бы не пошел работать за такую «котлету»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о Ральфе Рангнике, с которым он работал во времена своего выступления в Германии.

«Легко мог представить, что он может оказаться в «Локомотиве», а что тут удивляться? Кто бы на его месте не пошел работать за такую «котлету»! А если серьезно, Рангник – фанатик своего дела, он просто помешан на футболе и, что важно, умеет свои идеи грамотно донести до остальных. Поэтому он так востребован в футбольном мире», — цитирует Скопинцева «Матч ТВ».

В 2015 году Скопинцев находился в системе немецкого клуба «РБ Лейпциг», в котором на тот момент Рангник работал в качестве спортивного директора.

В июле 2021 года немецкий специалист стал руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». До этого он был тренером «Штутгарта», «Шальке 04», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг». В ноябре прошлого года Рангник был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Под его руководством «красные дьяволы» выиграли четыре матча из шести в чемпионате Англии. После 20-ти матчей «МЮ» располагается на седьмом месте.

Ранее Роналду высказался о работе Рангника в «Манчестер Юнайтед».