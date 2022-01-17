Лучший бомбардир РПЛ рассказал о своих фобиях

Лучший бомбардир Российской премьер-лиги Гамид Агаларов назвал три вещи, которые больше всего в жизни внушают ему страх.

«Больше всего боюсь летать на самолетах, змей и высоты. Каждый раз при тряске в самолете у меня потеют ладошки», — приводит слова Агаларова пресс-служба РПЛ.

Агаларов является игроком «Уфы». Он дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне. Настоящий прогресс у нападающего произошел в этом сезоне.

После 18 матчей чемпионата России Агаларов возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги. Сейчас на его счету 13 забитых мячей. Ближайшим его преследователем является форвард «Зенита» Артем Дзюба (10 голов).

21-летний нападающий также является игроком молодежной сборной России, за которую успел провести четыре матча и столько же раз отличиться.

Агаларов родился в Махачкале и является воспитанником «Анжи», за который провел 23 матча. Дядя и отец форварда «Уфы» также являются профессиональными спортсменами. Они в свое время выступали за клуб из Махачкалы.

Ранее бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев назвал лучших отечественных футболистов в 2021 году, среди которых оказался и Агаларов.